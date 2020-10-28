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futebol

Técnico do Marseille desabafa: 'Infelizmente vocês têm o Villas-Boas'

André Villas-Boas se revolta após críticas em relação ao esquema tático e estilo de jogo da equipe ao sofrer derrota para o Manchester City por 3 a 0 na Liga dos Campeões...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 11:00
Crédito: AFP
André Villas-Boas, técnico do Olympique de Marseille, se revoltou ao receber críticas após a derrota de sua equipe para o Manchester City por 3 a 0 na última terça-feira pela Liga dos Campeões. O comandante, que já balançava no cargo desde a última temporada, apesar de ter feito um bom trabalho no Campeonato Francês, cansou de ser comparado ao espanhol.
- Todas as decisões que tomo parecem equivocadas. Eles gastaram um bilhão em cinco anos. É uma equipe que joga bem, tem um treinador que é um fenômeno. Um técnico que sempre joga com posse de bola. Lamentavelmente, o Marseille não tem dinheiro para contratar Guardiola. Se ele estivesse aqui, veríamos uma partida de posse. Infelizmente, tem o Villas-Boas, que usa esta tática e trata de fazer o melhor pela equipe.O Olympique de Marseille começou com duas derrotas na competição e vive uma situação bem complicada no principal torneio de futebol da Europa. No Campeonato Francês, o time do técnico português está em 4º lugar após um início de campanha irregular. O comandante vem sendo criticado por escolhas táticas e ausência de alguns jogadores no onze inicial.

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