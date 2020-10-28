Técnico do Marseille desabafa: 'Infelizmente vocês têm o Villas-Boas'

André Villas-Boas, técnico do Olympique de Marseille, se revoltou ao receber críticas após a derrota de sua equipe para o Manchester City por 3 a 0 na última terça-feira pela Liga dos Campeões. O comandante, que já balançava no cargo desde a última temporada, apesar de ter feito um bom trabalho no Campeonato Francês, cansou de ser comparado ao espanhol.

- Todas as decisões que tomo parecem equivocadas. Eles gastaram um bilhão em cinco anos. É uma equipe que joga bem, tem um treinador que é um fenômeno. Um técnico que sempre joga com posse de bola. Lamentavelmente, o Marseille não tem dinheiro para contratar Guardiola. Se ele estivesse aqui, veríamos uma partida de posse. Infelizmente, tem o Villas-Boas, que usa esta tática e trata de fazer o melhor pela equipe.O Olympique de Marseille começou com duas derrotas na competição e vive uma situação bem complicada no principal torneio de futebol da Europa. No Campeonato Francês, o time do técnico português está em 4º lugar após um início de campanha irregular. O comandante vem sendo criticado por escolhas táticas e ausência de alguns jogadores no onze inicial.