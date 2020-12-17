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futebol

Técnico do Marseille ameaça jornalista após derrota na França

André Villas-Boas iniciou conflito após coletiva de imprensa e teve que ser contido por auxiliar técnico no estacionamento do estádio. Marseille perdeu de 2 a 1 para o Rennes...

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 10:14

LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 10:14
Crédito: Andy Rain/EFE
O técnico do Olympique Marseille, André Villas-Boas, é protagonista de mais uma polêmica na França após ameaçar um jornalista do “La Provance”. As palavras do treinador foram captadas por conta do vazamento do áudio no final da coletiva do português após a derrota de sua equipe para o Rennes por 2 a 1 pelo Campeonato Francês.
> Veja a tabela da Ligue 1
- Continue assim e eu te pego. Se eu tiver a chance de te pegar uma vez… Continue assim, está bem.De acordo com a “RMC Sport”, Villas-Boas voltou a confrontar o repórter no estacionamento do estádio. As informações indicam que o ambiente ficou quente e que o comandante teve que ser controlado por Ricardo Carvalho, seu auxiliar, até que os ânimos fossem acalmados.
O motivo do descontrole do técnico português tem origem em um artigo publicado pelo jornalista francês em que faz duras críticas a campanha do Olympique de Marseille na fase de grupos da Liga dos Campeões. Além de citar o desempenho ruim da equipe, a matéria também trazia estatísticas que não caíram bem para Villas-Boas.

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