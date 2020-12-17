Técnico do Marseille ameaça jornalista após derrota na França

Crédito: Andy Rain/EFE

O técnico do Olympique Marseille, André Villas-Boas, é protagonista de mais uma polêmica na França após ameaçar um jornalista do “La Provance”. As palavras do treinador foram captadas por conta do vazamento do áudio no final da coletiva do português após a derrota de sua equipe para o Rennes por 2 a 1 pelo Campeonato Francês.

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- Continue assim e eu te pego. Se eu tiver a chance de te pegar uma vez… Continue assim, está bem.De acordo com a “RMC Sport”, Villas-Boas voltou a confrontar o repórter no estacionamento do estádio. As informações indicam que o ambiente ficou quente e que o comandante teve que ser controlado por Ricardo Carvalho, seu auxiliar, até que os ânimos fossem acalmados.