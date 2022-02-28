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Técnico do Manchester United tem dúvidas sobre a continuidade de Cristiano Ronaldo no clube

Ralf Rangnick já começou algumas partidas com o craque português no banco de reservas. Camisa 7 segue com o futuro indefinido na Inglaterra...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 11:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 11:22
Ralf Rangnick, técnico do Manchester United, tem dúvidas com relação a continuidade de Cristiano Ronaldo no clube na próxima temporada, segundo o "Manchester Evening News". O alemão quer que os Red Devils busquem um atacante jovem na próxima janela de transferências.Na atual temporada, o camisa sete iniciou algumas partidas no banco de reservas sob comando de Ralf Rangnick. Embora o português não tenha caído nas graças do comandante interino, o contrato do atacante tem duração até 2023.
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Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo vive seu pior momento na carreira. Em 2022, o atleta anotou apenas um gol diante do Brighton no último dia 15 de fevereiro. Na atual temporada, o jogador soma 15 gols e três assistências em 30 partidas disputadas.
Apesar da chegada de Jadon Sancho e do surgimento de Anthony Elanga, o Manchester United não consegue convencer e apresentar boas partidas. Na próxima janela de transferências, nomes como Harry Kane e Erling Haaland devem estar na pauta dos Diabos Vermelhos.
Crédito: CristianoRonaldoviveseupiormomentonacarreira(OLISCARFF/AFP

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