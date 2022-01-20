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Técnico do Manchester United, Ralf Rangnick, explica decisão que irritou Cristiano Ronaldo contra o Brentford

Craque português foi substituído aos 25 minutos da segunda etapa na última quarta-feira, jogou o casaco no chão e questionou decisão do comandante alemão...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 10:18

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 10:18

Ralf Rangnick, técnico do Manchester United, explicou a decisão de substituir Cristiano Ronaldo aos 25 minutos da vitória por 3 a 1 contra o Brentford, na última quarta-feira, pela Premier League. O craque português ficou irritado, mas o alemão afirmou que pensou no melhor para a equipe.- Ele me perguntava "por que eu? Por que você me tirou". Cristiano não estava feliz, mas eu tenho que tomar decisões de interesse da equipe. Nós estávamos na mesma situação de cinco dias atrás, com 2 a 0 a favor e faltando 15 minutos por jogar. Não poderíamos cometer o mesmo erro. Eu decidi colocar o Maguire para formar uma linha de cinco e Rashford por conta da velocidade.
> Veja a tabela da Premier League
O comandante dos Red Devils também revelou o que disse para Cristiano Ronaldo ainda durante a partida.
- Eu disse: "Entendo a sua ambição e sua vontade de marcar gols, mas talvez, em alguns anos, quando você se tornar técnico, provavelmente você estará na mesma posição que eu estava e irá tomar a mesma decisão". Eu não esperava um abraço. Ele é um artilheiro e gostaria de seguir em campo.
Ralf Rangnick também lembrou que o camisa sete vinha de uma pequena lesão e que estava treinando há quase duas semanas. Apesar da polêmica, o Manchester United venceu a partida por 3 a 1, segue na 7ª colocação, mas com dois pontos atrás do West Ham, que está no G-4.
Crédito: CristianoRonaldonãogostoudetersidosubstituído(BENSTANSALL/AFP

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