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Técnico do Manchester United nega ‘clima de despedida’ de Cristiano Ronaldo: ‘Tem outro ano de contrato’

Ralf Rangnick comentou sobre a indefinição do futuro do craque português, autor de um gol na vitória sobre o Brentford nesta segunda-feira
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Publicado em 03 de Maio de 2022 às 12:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 12:10
O Manchester United fez seu último jogo em casa na temporada. A equipe venceu o Brentford por 3 a 0 pela Premier League, com gol de Cristiano Ronaldo, que tem especulações de uma possível saída dos Red Devils. O técnico Ralf Rangnick, porém, negou que tenha sido uma despedida do craque português.> Cristiano Ronaldo é cotado para voltar ao Real Madrid, diz jornal
- Não sei porque seria um clima de despedida. Ele tem outro ano de contrato e, até onde eu sei, estará aqui na próxima temporada de novo - disse.
Com poucas chances de classificação do Manchester United à Champions League, surgiram rumores de uma possível saída de Cristiano Ronaldo do clube inglês. Além da chegada do novo técnico Erik Ten Hag, que deve promover mudanças na equipe.
Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo marcou 24 gols em 38 jogos na temporada pelo Manchester United.
Crédito: CristianoRonaldoemaçãopeloManchesterUnited(FOTO:PAULELLIS/AFP

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