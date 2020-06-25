Técnico do Manchester United elogia Matic no meio de campo do time

Crédito: Glyn Kirk / AFP

O técnico do Manchester United, Solskjaer, escalou pela primeira vez na temporada o trio de meio-campistas formado por Matic, Pogba e Bruno Fernandes. O resultado foi uma vitória de 3 a 0 sobre o Sheffield e o norueguês não poupou elogios para o volante sérvio e disse que o atleta está em sua melhor forma.

- Matic está jogando seu melhor futebol. Ele teve uma boa pré-temporada pela primeira vez em muitos anos e ele ditou o jogo. Estou muito feliz por ver o melhor de Matic e ele é muito importante para nós.

O camisa 31 também elogiou a parceria com o francês e o português no setor de meio de campo e afirmou que a tendência é o jogo ficar ainda melhor.

- É sempre bom jogar com atletas de alto nível e temos sorte de ter esses jogadores em cada posição. Foi uma boa formação e eu tenho certeza que vamos poder melhorar muito no futuro e também com McTominay e Fred quando jogarem.