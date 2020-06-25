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futebol

Técnico do Manchester United elogia Matic no meio de campo do time

Volante sérvio também se mostrou contente com a formação ao lado de Pogba e Bruno Fernandes. Red Devils venceram com facilidade o Sheffield United por 3 a 0...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 14:17

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 14:17
Crédito: Glyn Kirk / AFP
O técnico do Manchester United, Solskjaer, escalou pela primeira vez na temporada o trio de meio-campistas formado por Matic, Pogba e Bruno Fernandes. O resultado foi uma vitória de 3 a 0 sobre o Sheffield e o norueguês não poupou elogios para o volante sérvio e disse que o atleta está em sua melhor forma.
- Matic está jogando seu melhor futebol. Ele teve uma boa pré-temporada pela primeira vez em muitos anos e ele ditou o jogo. Estou muito feliz por ver o melhor de Matic e ele é muito importante para nós.
O camisa 31 também elogiou a parceria com o francês e o português no setor de meio de campo e afirmou que a tendência é o jogo ficar ainda melhor.
- É sempre bom jogar com atletas de alto nível e temos sorte de ter esses jogadores em cada posição. Foi uma boa formação e eu tenho certeza que vamos poder melhorar muito no futuro e também com McTominay e Fred quando jogarem.
Os Red Devils venceram o jogo com três gols de Martial, dominou o duelo e pouco tomou conhecimento do adversário. O time segue na briga para conquistar uma vaga entre os quatro primeiros do Campeonato Inglês e assegurar uma vaga na próxima Liga dos Campeões.E MAIS:Especulações entre Manchester United e Ansu Fati são falsasVidal está confiante que Barça possa ganhar títulos nesta reta finalFaltam detalhes para Arthur ser anunciado pela JuventusJurgen Klopp brinca com Guardiola após goleada do Liverpool E MAIS:

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