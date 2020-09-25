Técnico do Manchester United diz acreditar nos defensores da equipe

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Apesar da derrota do Manchester United na primeira rodada para o Crystal Palace por 3 a 1, o técnico Solskjaer insistiu que a equipe não precisa de reforços para o setor defensivo. Até o momento, os Red Devils só contrataram Donny van de Beek e a zaga foi formada por Maguire e Lindelof.

- Semana passada não foi fantástica, concedemos gols desleixados. Mas os números da temporada passada mostram que a parceria entre Maguire e Bailly pode ser boa. Nos defendemos bem como um time. Bailly está apto novamente. Estou ansioso para que ele se desenvolva, temos esperado que ele esteja em forma e jogue com mais regularidade.