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futebol

Técnico do Manchester United diz acreditar nos defensores da equipe

Apesar de ter sofrido 3 a 1 para o Crystal Palace na última semana pelo Campeonato Inglês, Solskjaer está confiante nos nomes da zaga e aguarda retorno de Eric Bailly no time...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 09:52

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 09:52
Crédito: AFP
Apesar da derrota do Manchester United na primeira rodada para o Crystal Palace por 3 a 1, o técnico Solskjaer insistiu que a equipe não precisa de reforços para o setor defensivo. Até o momento, os Red Devils só contrataram Donny van de Beek e a zaga foi formada por Maguire e Lindelof.
- Semana passada não foi fantástica, concedemos gols desleixados. Mas os números da temporada passada mostram que a parceria entre Maguire e Bailly pode ser boa. Nos defendemos bem como um time. Bailly está apto novamente. Estou ansioso para que ele se desenvolva, temos esperado que ele esteja em forma e jogue com mais regularidade.
O principal foco do Manchester United nesta janela de transferência foi Jadon Sancho, mas o atacante não deve sair do Borussia Dortmund neste mercado, uma vez que os alemães já começaram sua campanha e contam com o inglês. O Manchester United também perdeu Reguilón e Bale para o Tottenham, mas foca na contratação de Alex Telles.

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