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Técnico do Manchester United confirma saída de Alexis Sánchez para Inter de Milão

Segundo o 'Sky Sport', o negócio não vai envolver o pagamento de verbas ao time inglês...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 20:20

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 20:20

Crédito: AFP
Chegou ao fim o vínculo de Alexis Sánchez com o Manchester United. Solskjaer, técnico dos Red Devils, confirmou a saída do atacante chileno para a Inter de Milão.
- Posso confirmar que existe acordo. O Inter gostou dele, por isso acredito que é um bom negócio. É um jogador de topo a quem desejamos o melhor. Por algum motivo não conseguimos ver o melhor do Alexis aqui, mas sabemos que ele tem muito a dar - finalizou o treinador.
De acordo com a Sky Sport, o negócio não vai envolver o pagamento de verbas ao Manchester United. Vale lembrar que Alexis Sánchez estava na Inter de Milão na última temporada, emprestado pelo time inglês. No total, marcou três gols em 29 partidas.

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