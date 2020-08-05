Técnico do Manchester United confirma saída de Alexis Sánchez para Inter de Milão

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Chegou ao fim o vínculo de Alexis Sánchez com o Manchester United. Solskjaer, técnico dos Red Devils, confirmou a saída do atacante chileno para a Inter de Milão.

- Posso confirmar que existe acordo. O Inter gostou dele, por isso acredito que é um bom negócio. É um jogador de topo a quem desejamos o melhor. Por algum motivo não conseguimos ver o melhor do Alexis aqui, mas sabemos que ele tem muito a dar - finalizou o treinador.