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futebol

Técnico do Lyon pede esforço para manter Depay até final da temporada

Atacante de 26 anos é o principal nome do Lyon, mas tem contrato somente até o final da temporada. Barcelona aparece como provável destino e pode tentá-lo já em janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 17:30

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 17:30

Crédito: Damien LG / Lyon
Principal nome do Lyon, da França, o atacante Memphis Depay tem contrato com o clube somente até o final da temporada e poderá assinar um pré-contrato a partir do primeiro dia de 2021. No entanto, o jogador corre o risco de deixar a equipe já em janeiro, o que não passa pela cabeça de Rudi Garcia.
+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsEm entrevista à "Téléfoot" após a vitória sobre o Nice, por 4 a 1, no sábado, o técnico do Lyon pediu para a direção fazer um esforço para manter o jogador ao menos até o final da temporada. Para o comandante, o camisa 10 é peça fundamental para suas ambições.
- Se tivermos ambições, ele (Depay) ainda estará conosco na segunda metade da temporada. Memphis é um jogador de classe mundial e estamos muito mais fortes com ele na equipe - disse Rudi Garcia.
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No início da temporada, Depay tinha tudo certo para ser jogador do Barcelona, mas os catalães não chegaram a um acordo com o Lyon pelo atacante holandês. Os espanhóis, entretanto, seguem interessados em contar com os serviços do jogador de 26 anos.

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