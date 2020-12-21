Técnico do Lyon pede esforço para manter Depay até final da temporada

Crédito: Damien LG / Lyon

Principal nome do Lyon, da França, o atacante Memphis Depay tem contrato com o clube somente até o final da temporada e poderá assinar um pré-contrato a partir do primeiro dia de 2021. No entanto, o jogador corre o risco de deixar a equipe já em janeiro, o que não passa pela cabeça de Rudi Garcia.

+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsEm entrevista à "Téléfoot" após a vitória sobre o Nice, por 4 a 1, no sábado, o técnico do Lyon pediu para a direção fazer um esforço para manter o jogador ao menos até o final da temporada. Para o comandante, o camisa 10 é peça fundamental para suas ambições.

- Se tivermos ambições, ele (Depay) ainda estará conosco na segunda metade da temporada. Memphis é um jogador de classe mundial e estamos muito mais fortes com ele na equipe - disse Rudi Garcia.

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