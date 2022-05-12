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Técnico do Lyon 'ironiza' polêmica de Marcelo: 'Se demitir todo mundo que soltar pum, fico sem jogador'

Brasileiro teria sido dispensado da equipe francesa por soltar pum, segundo jornal...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 19:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 19:33
A história do suposto motivo da saída do zagueiro Marcelo do Lyon segue rendendo. O jornal francês 'L'Equipe' afirmou que o brasileiro, hoje jogador do Bordeaux, teria sido dispensado por ter soltado um pum no vestiário da equipe na derrota para o Angers por 3 a 0, em agosto de 2021. A situação teria irritado a comissão técnica e Juninho Pernambucano, então diretor da equipe.Já na última terça-feira, o próprio Marcelo utilizou seu perfil no Twitter para falar sobre o assunto, assim como Juninho Pernambucano, que levou mais para o lado da brincadeira.
- Obrigado, 'L'Equipe'. Depois de um longo tempo, eu preciso voltar para o Twitter para negar todas as acusações. Jornalismo hoje em dia é uma piada - disse o zagueiro.
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- Tá vendo, te disse. Zagueiro tem que mandar peido alto, longo e fedido. O teu só foi alto. Aí tá fraco - brincou Juninho.
Após as primeiras declarações, foi a vez do treinador da equipe, Peter Bosz, desmentir o boato envolvendo o zagueiro com uma certa dose de ironia ao jornal L'Equipe.
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- Fiquei surpreso na segunda-feira quando vi nos jornais o motivo de Marcelo ter sido demitido. Se a gente demitir todo mundo que soltar pum, eu termino a temporada sem jogadores na equipe - brincou o treinador.
Depois de rescindir com o Lyon, Marcelo se juntou ao Bordeaux e, desde então, soma nove jogos pelo clube. Aos 34 anos, o brasileiro já passou por Besiktas, Hannover 96, PSV, Wisla Kraków e Santos.
Crédito: MarceloemcampopeloLyon(Foto:VALERYHACHE/AFP

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