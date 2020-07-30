Técnico do Lyon comemora volta de Depay na final da Copa da Liga

Crédito: Damien LG / Lyon

O Lyon terá um reforço de peso para a grande final da Copa da Liga Francesa nesta sexta-feira. O atacante Memphis Depay, principal nome da equipe, está recuperado de uma grave lesão no joelho e poderá enfrentar o PSG. Além do camisa 7, o meia Reine-Adélaïde, que também teve lesão grave, estará à disposição.

- Eles estavam prontos mais rápido que os outros porque não cortaram. Nós até dissemos para eles irem de férias um pouco. Não há substituto para o treinamento com colegas de equipe. Eles terão a oportunidade de terminar a temporada conosco. Esta é uma boa notícia. Fomos tranquilizados por sua capacidade de estarem prontos para essas partidas - disse o técnico Rudi Garcia.

Depay rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em dezembro, durante partida contra o Rennes, pelo Campeonato Francês. O jogador precisou fazer cirurgia e ficou afastado dos gramados. Antes da lesão, o holandês tinha feito 18 jogos na temporada e marcou 14 gols.