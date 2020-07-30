Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Técnico do Lyon comemora volta de Depay na final da Copa da Liga

Craque holandês sofreu grave lesão em dezembro e precisou passar por cirurgia no joelho esquerdo. Além de Depay, Reine-Adélaïde, que também teve lesão, estará à disposição...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 17:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 17:29
Crédito: Damien LG / Lyon
O Lyon terá um reforço de peso para a grande final da Copa da Liga Francesa nesta sexta-feira. O atacante Memphis Depay, principal nome da equipe, está recuperado de uma grave lesão no joelho e poderá enfrentar o PSG. Além do camisa 7, o meia Reine-Adélaïde, que também teve lesão grave, estará à disposição.
- Eles estavam prontos mais rápido que os outros porque não cortaram. Nós até dissemos para eles irem de férias um pouco. Não há substituto para o treinamento com colegas de equipe. Eles terão a oportunidade de terminar a temporada conosco. Esta é uma boa notícia. Fomos tranquilizados por sua capacidade de estarem prontos para essas partidas - disse o técnico Rudi Garcia.
Depay rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em dezembro, durante partida contra o Rennes, pelo Campeonato Francês. O jogador precisou fazer cirurgia e ficou afastado dos gramados. Antes da lesão, o holandês tinha feito 18 jogos na temporada e marcou 14 gols.
O Lyon entra em campo nesta sexta-feira, às 16h10 (de Brasília), pela final da Copa da Liga Francesa, contra o poderoso Paris Saint-Germain. O jogo acontece no Stade de France, em Paris, e será o último antes da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Juventus, em Turim, no dia 7 de agosto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados