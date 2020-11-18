Técnico do Lille elogia Renato Sanches e o compara a Matuidi

Em entrevista à revista “France Football”, Christophe Galtier, técnico do Lille, rasgou elogios ao meio-campista Renato Sanches. O comandante comparou o português à Blaise Matuidi, ex-Juventus e PSG, além de elogiar a capacidade física e técnica do atleta. O treinador afirmou que o camisa 18 foi feito para clubes grandes.
- É um jogador de Liga dos Campeões. De todos que já treinei, apenas um me impressionou da mesma forma, mas em um contexto diferente: Matuidi. O Renato é feito para os grandes clubes europeus. Fisicamente é impressionante, pela combinação de força e rapidez, faz tudo em alta intensidade. Com ou sem bola, tudo é feito em intensidade máxima.
O jovem de 23 anos foi revelado pelo Benfica e já teve oportunidade no Bayern de Munique, mas não rendeu o que era esperado. O português está em sua segunda temporada pela equipe francesa e também já atuou no Swansea, do futebol inglês.