Técnico do Lille elogia Renato Sanches e o compara a Matuidi

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Em entrevista à revista “France Football”, Christophe Galtier, técnico do Lille, rasgou elogios ao meio-campista Renato Sanches. O comandante comparou o português à Blaise Matuidi, ex-Juventus e PSG, além de elogiar a capacidade física e técnica do atleta. O treinador afirmou que o camisa 18 foi feito para clubes grandes.

- É um jogador de Liga dos Campeões. De todos que já treinei, apenas um me impressionou da mesma forma, mas em um contexto diferente: Matuidi. O Renato é feito para os grandes clubes europeus. Fisicamente é impressionante, pela combinação de força e rapidez, faz tudo em alta intensidade. Com ou sem bola, tudo é feito em intensidade máxima.