Técnico do Leipzig sugere que houve desentendimento com Simeone

Crédito: LLUIS GENE / POOL / AFP

Após a vitória do RB Leipzig sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1 pela Liga dos Campeões, o técnico Julian Nagelsmann revelou que pode ter havido um desentendimento entre ele e Diego Simeone durante a partida. Em entrevista para a “Sky Sports”, o comandante pegou até a repórter de surpresa quando perguntado sobre o duelo tático.

- Exceto no descanso, tudo esteve bem. Ali (Simeone) mostrou brevemente que é um ganhador e que quer vencer o tempo todo.

Questionado sobre o que teria ocorrido e se teria tido um ato antidesportivo, o alemão se esquivou.

- Não vou contar agora em detalhes, mas há câmeras. Eu não teria feito.