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Técnico do Leipzig sugere que houve desentendimento com Simeone

Julian Nagelsmann não revelou exatamente o que aconteceu entre ele e o argentino na beira do gramado, mas disse que câmeras podem ter registrado o momento...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 09:06

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 09:06

Crédito: LLUIS GENE / POOL / AFP
Após a vitória do RB Leipzig sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1 pela Liga dos Campeões, o técnico Julian Nagelsmann revelou que pode ter havido um desentendimento entre ele e Diego Simeone durante a partida. Em entrevista para a “Sky Sports”, o comandante pegou até a repórter de surpresa quando perguntado sobre o duelo tático.
- Exceto no descanso, tudo esteve bem. Ali (Simeone) mostrou brevemente que é um ganhador e que quer vencer o tempo todo.
Questionado sobre o que teria ocorrido e se teria tido um ato antidesportivo, o alemão se esquivou.
- Não vou contar agora em detalhes, mas há câmeras. Eu não teria feito.
Até o momento, não há registros de um possível desentendimento entre os treinadores na beira do gramado. O RB Leipzig se prepara para encarar o Paris Saint-Germain na terça-feira, enquanto o Atlético de Madrid já pensa na próxima temporada que começa em setembro.

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