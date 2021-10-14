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Técnico do Leicester deve resistir ao interesse do Newcastle e aguardar contato do Manchester City

Brendan Rodgers possui a expectativa de substituir Pep Guardiola em 2023 após excelentes temporadas em que colocou os Foxes para brigar por vaga Champions League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2021 às 09:11

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 09:11

Crédito: ADRIAN DENNIS / POOL / AFP
Brendan Rodgers, técnico do Leicester, deve resistir ao interesse do Newcastle e aguardar contato do Manchester City para substituir Pep Guardiola em 2023, segundo o "Daily Mail". O comandante está nos Foxes desde 2019 e conseguiu grandes resultados nas duas últimas temporadas.Rodgers possui admiradores no Manchester City e o nome do treinador chegou a ser cogitado para repor a saída de Roberto Mancini, em 2013. O atual campeão da Premier League já pensa no sucessor de Guardiola e entendem que o britânico preenche os requisitos necessários para comandar um super elenco.
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Já o Newcastle busca um técnico imediatamente. Após ser adquirido por um fundo de investimentos saudita, o clube que ocupa a 19ª posição da Premier League não pretende seguir o trabalho com Steve Bruce e a expectativa é de que um outro profissional assuma a função no curto prazo.
Além de Brendan Rodgers, a imprensa britânica já especulou as chegadas de Antonio Conte, sem clube desde que deixou a Inter de Milão, Frank Lampard, também sem equipe desde que foi demitido do Chelsea, e Steven Gerrard, comandante do Rangers.

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