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Brendan Rodgers, técnico do Leicester, deve resistir ao interesse do Newcastle e aguardar contato do Manchester City para substituir Pep Guardiola em 2023, segundo o "Daily Mail". O comandante está nos Foxes desde 2019 e conseguiu grandes resultados nas duas últimas temporadas.Rodgers possui admiradores no Manchester City e o nome do treinador chegou a ser cogitado para repor a saída de Roberto Mancini, em 2013. O atual campeão da Premier League já pensa no sucessor de Guardiola e entendem que o britânico preenche os requisitos necessários para comandar um super elenco.

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Já o Newcastle busca um técnico imediatamente. Após ser adquirido por um fundo de investimentos saudita, o clube que ocupa a 19ª posição da Premier League não pretende seguir o trabalho com Steve Bruce e a expectativa é de que um outro profissional assuma a função no curto prazo.