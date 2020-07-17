Técnico do Leicester comenta influência de Mourinho: 'É incrível'

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A próxima rodada da Premier League colocará frente a frente Brendan Rodgers, do Leicester, e José Mourinho, do Tottenham. Os dois treinadores já trabalharam juntos no Chelsea e o comandante dos Foxes lembra com carinho do 'special one'.

- Mourinho é um treinador de topo, foi importante para mim (trabalhar com ele) enquanto jovem treinador. O profissionalismo dele, a forma como dedicou a vida ao futebol, a atenção que dá aos detalhes, é incrível - disse ele.