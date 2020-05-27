Técnico do Leicester comenta expectativa para treinos coletivos

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Brendan Rodgers, técnico do Leicester, projeta sua equipe para a volta dos treinos coletivos visando o retorno das competições de futebol na Inglaterra. Em entrevista para a “NBC”, o comandante também comentou a possibilidade da final Copa da Inglaterra ser jogada em um Wembley vazio por conta da crise do coronavírus. Na Premier League, os Foxes se encontram na 3ª posição, enquanto na FA Cup nas quartas de final.

- Contato total será interessante. (Os jogadores) No primeiro treino vão chutar uns aos outros depois de tanto tempo parados. Os atletas voltaram em um nível muito bom e estamos nos certificando de que nesses primeiros dias não haja muita tensão, mas podemos cobrá-los mais do que em pré-temporada.

Apesar dos trabalhos limitados em casa e atualmente nos Centros de Treinamentos estarem sendo satisfatórios para a comissão técnica, o treinador está olhando para o futuro.

- Com contato completo, você entra no cenário real do jogo e pode tornar-se mais competitivo. Estamos ansiosos por esse momento.

Rodgers também lamentou que a final da Copa da Inglaterra seja jogada sem público, mas espera chegar lá e vencer o troféu para os torcedores.

- A Copa da Inglaterra é tão histórica, mas você pode chegar à final e jogar em um Wembley vazio. Após esse cenário, todos seremos vencedores se pudermos nos proteger e recuperar o futebol dos torcedores. Não será o mesmo sem eles, mas faremos todo o possível para fazer um espetáculo.