Técnico do Leicester, Brendan Rodgers recusa assumir o Tottenham após demissão de José Mourinho

Crédito: ADRIAN DENNIS / POOL / AFP

Sem técnico há pouco mais de uma semana, quando demitiu o português José Mourinho, o Tottenham segue em busca de um novo comandante. E um dos nomes mais cotados já recusou assumir os Spurs. Em entrevista à "Sky Sports", Brendan Rodgers, do Leicester, declarou que seguirá nos Foxes.

+ Veja a tabela da Premier League- O Tottenham é um clube fantástico, é um dos grandes clubes deste país, é um clube enorme, mas o meu foco está puramente aqui (no Leicester). Estou em um centro de treinamento de nível mundial, o projeto em que estamos aqui, ainda queremos desenvolver, ainda temos muito trabalho a fazer por aqui.

+ PSG, City, Atlético… Veja clubes de tradição sem título da Champions League

Ex-comandante do Liverpool, Brendan Rodgers está no Leicester desde 2019. Na atual temporada, o treinador e o Foxes estão na terceira colocação, com 62 pontos. A equipe está muito perto de conquistar a vaga na próxima edição da Champions League.