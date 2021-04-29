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Técnico do Leicester, Brendan Rodgers recusa assumir o Tottenham após demissão de José Mourinho

Treinador está nos Foxes desde 2019, onde faz excelente trabalho, e deverá disputar a próxima edição da Champions League com o campeão inglês de 2015/16...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 16:00
Crédito: ADRIAN DENNIS / POOL / AFP
Sem técnico há pouco mais de uma semana, quando demitiu o português José Mourinho, o Tottenham segue em busca de um novo comandante. E um dos nomes mais cotados já recusou assumir os Spurs. Em entrevista à "Sky Sports", Brendan Rodgers, do Leicester, declarou que seguirá nos Foxes.
+ Veja a tabela da Premier League- O Tottenham é um clube fantástico, é um dos grandes clubes deste país, é um clube enorme, mas o meu foco está puramente aqui (no Leicester). Estou em um centro de treinamento de nível mundial, o projeto em que estamos aqui, ainda queremos desenvolver, ainda temos muito trabalho a fazer por aqui.
+ PSG, City, Atlético… Veja clubes de tradição sem título da Champions League
Ex-comandante do Liverpool, Brendan Rodgers está no Leicester desde 2019. Na atual temporada, o treinador e o Foxes estão na terceira colocação, com 62 pontos. A equipe está muito perto de conquistar a vaga na próxima edição da Champions League.
- Tenho uma grande ligação com os jogadores e com a direção, temos planos para continuar crescendo - concluiu Rodgers.

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