Técnico do Leeds critica método de trabalho de Marcelo Bielsa

Jesse Marsch, atual comandante do Leeds, criticou o método de trabalho de Marcelo Bielsa, seu antecessor na equipe da Premier League. Em entrevista ao "talkSPORT", o norte-americano reclamou por conta do extenso número de atletas machucados no elenco.- O problema de lesões, para mim, tem muito a ver com a metodologia de treinamento. Esses jogadores estão sobrecarregados e isso levou eles a ficarem fisicamente, mentalmente, emocionalmente e psicologicamente em um lugar difícil para se recuperar semana a semana, jogo a jogo.

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O técnico também comentou sobre o seu método de trabalho no dia a dia e como espera ter os jogadores para o restante do Campeonato Inglês.

- Eu tenho uma metodologia específica com o modo como trabalho e tenho reputação de dados de alta performance, mas também de ter jogadores saudáveis, em forma, fortes, que podem atender aos padrões do jogo que queremos.

Jesse Marsch chegou ao Leeds no dia 28 de fevereiro e disputou apenas seis partidas com a equipe inglesa. Após iniciar com duas derrotas, o norte-americano conquistou três vitórias nos últimos quatro jogos, mas o time ainda luta contra o rebaixamento.