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Técnico do Fluminense diz que oscilação em início de temporada é normal

Apesar do empate amargo com o Unión Lá Calera, Odair Hellmann disse que as variações no desempenho são esperadas: 'estamos construindo uma equipe nova

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 13:18
Odair Hellmann, técnico do Fluminense Crédito: Lucas Mercon/Fluminense
O Fluminense amargou um empate em 1 a 1 contra o Unión La Calera nesta terça, no Estádio do Maracanã. A partida válida pela primeira fase da Copa Sul-Americana, deixou o tricolor precisando buscar o resultado fora de casa, no gramado sintético do moderno estádio chileno. Odair deu a sua visão sobre o jogo em coletiva após a partida:
No primeiro tempo não conseguimos ter a posse para criar as oportunidades de gol. No segundo foi diferente, além da posse criamos chances claras. Fizemos o gol e o jogo estava controlado. Eles fizeram gol em uma cobrança de lateral, não foi em uma jogada trabalhada. Resumiu o técnico tricolor.

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O técnico também foi perguntado sobre a ausência de Marcos Paulo e Evanilson no time titular, cobrança também ecoada pela torcida tricolor, especialmente depois deles entrarem no segundo tempo e construírem juntos o gol do Fluminense:
"Marcos Paulo e Evanilson fizeram três treinamentos com bola. Mas com a competência dos departamentos, eles estiveram em campo. Não eram nem para estarem jogando. Eles iriam sentir, caso iniciassem a partida. Tudo estava dentro do planejamento. Eles vão evoluir muito ainda", defendeu Odair Hellmann.
Ainda sobre a não escalação dos dois jogadores, o treinador completou tecendo mais elogios ao departamento médico:
"Que bom que a gente conseguiu botar eles esse tempo e deram resposta. Mas eles vão evoluir muito. E quero parabenizar publicamente o departamento pela recuperação de dois jogadores que não eram nem para estar em campo".
Sobre as muitas mudanças no time de um jogo para o outro, o treinador defendeu que as oscilações são normais nesse estágio inicial do trabalho e da temporada:
"Isso acontece com todo mundo. Nós estamos construindo uma equipe nova. Mas acho que a gente tem apresentado coisas boas. Vai oscilar em algumas vezes, como eu falo e falei na vitória, a gente tem que estar sempre apto a melhorar para próxima partida. Mas das seis partidas a gente consegue destacar mais coisas boas."
O jogo de volta será na cidade de La Calera, no Chile, no dia 18 de fevereiro. O Fluminense precisa de uma vitória simples ou de um empate com 2 ou mais gols para se classificar. O placar de 1 a 1 leva para os pênaltis, e 0 a 0 é resultado favorável para os chilenos.

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