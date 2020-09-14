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futebol

Técnico do Dortmund se diz feliz com permanência de Jadon Sancho

Alvo do Manchester United na janela de transferências, atacante inglês irá seguir no futebol alemão por mais uma temporada. Sancho pode jogar já nesta segunda-feira...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 10:12

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 10:12
Crédito: Lars Baron/AFP
O técnico do Borussia Dortmund, Lucien Favre, destacou a importância de Jadon Sancho para a equipe e se mostrou feliz com a permanência do atacante inglês, em entrevista à “Keystone-SDA”. O camisa sete ainda segue na mira do Real Madrid, mas deve continuar no futebol alemão por mais uma temporada.
- Nós precisamos dele, sem dúvidas. Todos ficaram felizes com as permanência dele. Ele marca muitos gols e sempre pode fazer a diferença. Há alguns detalhes que Sancho pode melhorar, o que é normal para um jogador de 20 anos.
O time aurinegro começa a atual temporada nesta segunda-feira diante do Duisburg, pela Copa da Alemanha, às 15h45 (horário de Brasília). Já a Bundesliga se inicia no próximo sábado para os comandados de Favre contra o Borussia Monchengladbach. A expectativa é de que Jadon Sancho possa ser titular nas duas partidas.

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