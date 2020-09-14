Técnico do Dortmund se diz feliz com permanência de Jadon Sancho

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O técnico do Borussia Dortmund, Lucien Favre, destacou a importância de Jadon Sancho para a equipe e se mostrou feliz com a permanência do atacante inglês, em entrevista à “Keystone-SDA”. O camisa sete ainda segue na mira do Real Madrid, mas deve continuar no futebol alemão por mais uma temporada.

- Nós precisamos dele, sem dúvidas. Todos ficaram felizes com as permanência dele. Ele marca muitos gols e sempre pode fazer a diferença. Há alguns detalhes que Sancho pode melhorar, o que é normal para um jogador de 20 anos.