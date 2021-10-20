Técnico do Chelsea não descarta contratação de Haaland

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, admitiu que os Blues buscaram a contratação de Erling Haaland na última janela de transferência. Em entrevista ao "SportBild", o comandante elogiou o artilheiro norueguês e não descartou uma nova aproximação pelo camisa nove.- Nós conversamos sobre Haaland algumas vezes na última janela de transferências. Mas parecia irreal (o pedido do Dortmund) e impossível de seguir. Nós falamos regularmente sobre ele, pois é um atleta fantástico. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas.

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Questionado sobre a recente contratação de Romelu Lukaku, Thomas Tuchel afirmou que não haveria problema com a presença dos dois centroavantes e que ambos podem atuar juntos no comando de ataque. No entanto, o Chelsea terá diversos concorrentes.