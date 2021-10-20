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futebol

Técnico do Chelsea não descarta contratação de Haaland

Apesar da presença de Romelu Lukaku no elenco, Thomas Tuchel afirmou que os dois artilheiros poderiam atuar juntos no comando de ataque...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 10:18

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 10:18

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, admitiu que os Blues buscaram a contratação de Erling Haaland na última janela de transferência. Em entrevista ao "SportBild", o comandante elogiou o artilheiro norueguês e não descartou uma nova aproximação pelo camisa nove.- Nós conversamos sobre Haaland algumas vezes na última janela de transferências. Mas parecia irreal (o pedido do Dortmund) e impossível de seguir. Nós falamos regularmente sobre ele, pois é um atleta fantástico. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas.
> Veja a tabela da Premier League
Questionado sobre a recente contratação de Romelu Lukaku, Thomas Tuchel afirmou que não haveria problema com a presença dos dois centroavantes e que ambos podem atuar juntos no comando de ataque. No entanto, o Chelsea terá diversos concorrentes.
O Real Madrid é tido como um dos fortes candidatos pela contratação de Haaland, mas o PSG também pensa no norueguês em caso de uma possível saída de Mbappé para o clube merengue. Manchester United, Manchester City e Barcelona também aparecem como os possíveis concorrentes.

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