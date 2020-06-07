Técnico do Celta de Vigo afirma ser contra cinco substituições no futebol

Crédito: Josep LAGO / AFP

O retomo do futebol profissional no mundo diante de uma pandemia global apresenta diversas limitações que variam em cada país. No entanto, há uma medida que gera bastante discussão: a possibilidade de efetuar cinco substituições ao longo das partidas. Com isso, em entrevista à 'Cadena Cope', o treinador do Celta de Vigo, Óscar García, afirmou ser contra a mudança.

Além disso, o técnico espanhol, de 47 anos, alegou que este sistema irá apenas beneficiar as equipas grandes, que tem um plantel mais qualificado e a possibilidade de usar mais jogadores de seu elenco. García assinou com o Celta em novembro de 2019 e dirigiu a equipe em 18 jogos até o momento.

- Aqueles que não jogam nos grandes, são titulares em qualquer outra equipa. As trocas que essas equipas podem fazer são muito boas. A maioria dos jogadores são internacionais. A maioria das equipas pede jogadores emprestados às equipas grandes. Jogadores que nunca ou quase nunca jogam e que, talvez, sejam titulares em equipas como a nossa - afirmou.