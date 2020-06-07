Técnico do Celta de Vigo afirma ser contra cinco substituições no futebol

O retomo do futebol profissional no mundo diante de uma pandemia global apresenta diversas limitações que variam em cada país. No entanto, há uma medida que gera bastante discussão: a possibilidade de efetuar cinco substituições ao longo das partidas. Com isso, em entrevista à 'Cadena Cope', o treinador do Celta de Vigo, Óscar García, afirmou ser contra a mudança.
Além disso, o técnico espanhol, de 47 anos, alegou que este sistema irá apenas beneficiar as equipas grandes, que tem um plantel mais qualificado e a possibilidade de usar mais jogadores de seu elenco. García assinou com o Celta em novembro de 2019 e dirigiu a equipe em 18 jogos até o momento.
- Aqueles que não jogam nos grandes, são titulares em qualquer outra equipa. As trocas que essas equipas podem fazer são muito boas. A maioria dos jogadores são internacionais. A maioria das equipas pede jogadores emprestados às equipas grandes. Jogadores que nunca ou quase nunca jogam e que, talvez, sejam titulares em equipas como a nossa - afirmou.
Outro ponto destacado pelo técnico espanhol, é jogar de três em três dias após um longo período de inatividade em virtude do COVID-19. "Não estamos acostumados a jogar de três em três dias, depois de uma mini pré-época e com mais dias de folga do que no verão" salientou. E MAIS:Presidente da Fifa apoia discussão sobre redução de teto salarialÍdolo do United, Roy Keane revela escalação ideal de sua carreiraCafu afirma: 'Alexander-Arnold, do Liverpool, pode se tornar um dos melhores jogadores do mundo'Brescia estabelece valor inicial de joia italiana, Sandro TonaliTal pai, tal filho! Confira os esportistas que seguiram a carreira dos paisAo L!, especialistas analisam o envolvimento de jogadores com drogas e os efeitos dessas substâncias E MAIS: