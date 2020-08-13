Técnico do Bayern também evita polêmica entre Messi e Lewandowski

O técnico do Bayern de Munique, Hansi-Flick, não quis alimentar polêmicas em relação ao confronto contra o Barcelona pela Liga dos Campeões nesta sexta-feira. O comandante não quis comparar as características de Messi e Lewandowski e afirmou ter estudado um modo de parar o argentino, mas não revelou na coletiva de imprensa.
- Jogamos contra o Barcelona, não contra o Messi. Não se pode comparar um com outro. Lewandowski é um atacante central de classe mundial, garante gols. Messi foi de longe o melhor jogador dos últimos anos. É um jogador excepcional, não sei se veremos outro como ele no futuro.O alemão também revelou que não poderá contar com Pavard na lateral direita e Kimmich deve atuar na posição. Flick também revelou que Coman estará disponível para o duelo e mostrou confiança em sua equipe para avançar até as semifinais e enfrentar o vencedor de Manchester City e Lyon.