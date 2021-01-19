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futebol

Técnico do Bayern não desiste de Alaba: 'A esperança é a última que morre'

Austríaco está de saída para o Real Madrid, mas Hansi Flick ainda não garante a ida do jogador para a Espanha...

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 13:43

LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 13:43
Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
David Alaba está de saída do Bayern de Munique. Com o seu contrato chegando ao fim, o jogador pode assinar um pré-contrato, e o Real Madrid se movimentou no mercado para fechar com o austríaco de 28 anos. Ainda assim, o lateral, que também pode jogar como zagueiro, não foi anunciado pelos merengues, deixando um fio de esperança para o Bayern.
Quem vai vencer o título alemão? Veja a tabelaEm uma coletiva de imprensa, o treinador do Bayern, Hansi Flick, não deu a saída do jogador como garantida, e mostrou uma certa esperança.
- Existe sempre a possibilidade de qualquer jogador sair quando o contrato acaba. Por enquanto, ainda não ouvi nada da boca dele sobre isso, e a esperança é a última morrer. Alaba está focado no Bayern e fez um excelente jogo contra o Freiburg, mas, nesta altura, vejo as coisas encaminhadas para a sua saída - disse Hansi Flick
Alaba, de 28 anos, irá receber um salário anual no Real Madrid que gira ao entorno de 12 milhões de euros (R$ 77 milhões na cotação atual). O pai do atleta, porém, ainda não deu como certa a sua ida para a equipe treinada por Zidane, e cogitou até mesmo uma transferência para o Barcelona.
Aos 28 anos, Alaba está no Bayern de Munique desde 2009, atuando em 408 partidas pelo clube, além de marcar 32 gols. A equipe alemã enfrenta o Augsburg nesta quarta-feira, às 16:30 (de Brasília) pela 17ª rodada do Campeonato Alemão.

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