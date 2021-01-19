Técnico do Bayern não desiste de Alaba: 'A esperança é a última que morre'

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David Alaba está de saída do Bayern de Munique. Com o seu contrato chegando ao fim, o jogador pode assinar um pré-contrato, e o Real Madrid se movimentou no mercado para fechar com o austríaco de 28 anos. Ainda assim, o lateral, que também pode jogar como zagueiro, não foi anunciado pelos merengues, deixando um fio de esperança para o Bayern.

Quem vai vencer o título alemão? Veja a tabelaEm uma coletiva de imprensa, o treinador do Bayern, Hansi Flick, não deu a saída do jogador como garantida, e mostrou uma certa esperança.

- Existe sempre a possibilidade de qualquer jogador sair quando o contrato acaba. Por enquanto, ainda não ouvi nada da boca dele sobre isso, e a esperança é a última morrer. Alaba está focado no Bayern e fez um excelente jogo contra o Freiburg, mas, nesta altura, vejo as coisas encaminhadas para a sua saída - disse Hansi Flick

Alaba, de 28 anos, irá receber um salário anual no Real Madrid que gira ao entorno de 12 milhões de euros (R$ 77 milhões na cotação atual). O pai do atleta, porém, ainda não deu como certa a sua ida para a equipe treinada por Zidane, e cogitou até mesmo uma transferência para o Barcelona.