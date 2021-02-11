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Técnico do Bayern, Hansi Flick celebra título mundial: 'Maior temporada de todos os tempos'

Comandante bávaro chegou ao sexto título na equipe alemã em apenas 68 jogos à frente do clube, e também elogiou o Tigres, algoz do Palmeiras: 'Eles mereceram estar nesta final'...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 19:49

LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 19:49
Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
Após conquistar o Mundial de Clubes, o técnico Hansi Flick celebrou o título do Bayern de Munique. Em 68 partidas pelo clube alemão, o comandante chegou ao sexto troféu à frente da equipe, uma média de um título a cada 12 partidas, aproximadamente. Para ele, esta foi a "maior temporada da história do clube".
+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020- Parabéns à minha equipe. Eles completaram um feito histórico, conquistaram seis títulos em uma temporada. Mesmo para um clube de sucesso, como é o Bayern de Munique, esta foi a temporada de maior sucesso de todos os tempos. A equipe jogou de maneira excelente. A vitória nunca esteve em perigo, nós dominamos e vencemos merecidamente a final - disse Flick.
+ Bayern campeão! Veja fotos da final do Mundial de Clubes 2020
O treinador do Bayern também elogiou o Tigres, adversário da final, que eliminou o Palmeiras na semifinal. Para o alemão, o clube mexicano mereceu chegar onde chegou.
- Também foi muito difícil para mim, estávamos todos no limite, o mesmo vale para mim na linha de lateral. A partida contra o Tigres foi no nível dos olhos, embora tenhamos dominado. Eles mereceram estar nesta final - disse.

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