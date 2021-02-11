Técnico do Bayern, Hansi Flick celebra título mundial: 'Maior temporada de todos os tempos'

Crédito: KARIM JAAFAR / AFP

Após conquistar o Mundial de Clubes, o técnico Hansi Flick celebrou o título do Bayern de Munique. Em 68 partidas pelo clube alemão, o comandante chegou ao sexto troféu à frente da equipe, uma média de um título a cada 12 partidas, aproximadamente. Para ele, esta foi a "maior temporada da história do clube".

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020- Parabéns à minha equipe. Eles completaram um feito histórico, conquistaram seis títulos em uma temporada. Mesmo para um clube de sucesso, como é o Bayern de Munique, esta foi a temporada de maior sucesso de todos os tempos. A equipe jogou de maneira excelente. A vitória nunca esteve em perigo, nós dominamos e vencemos merecidamente a final - disse Flick.

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O treinador do Bayern também elogiou o Tigres, adversário da final, que eliminou o Palmeiras na semifinal. Para o alemão, o clube mexicano mereceu chegar onde chegou.