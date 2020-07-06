Técnico do Bayern de Munique tenta convencer Thiago a ficar no clube

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Após o CEO do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, revelar que o brasileiro Thiago Alcântara não quer renovar seu contrato com o clube alemão e que o Liverpool pode ser o destino do jogador, o técnico do time da Baviera, Hansi Flick, tenta demover da cabeça do meia a ideia de deixar a equipe.

- Eu sempre tenho esperança. Na verdade, sempre sou muito positivo com as coisas. Eu também sei, é claro, que quando você tem uma certa idade e que você já jogou na liga espanhola com o Barcelona e na liga alemã com o Bayern de Munique, sente a necessidade de experimentar outra grande liga. Estou fazendo todo o possível para garantir que Thiago fique aqui e que posso convencê-lo a ficar - disse Flick em entrevista coletiva.