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Técnico do Bayern de Munique tenta convencer Thiago a ficar no clube

Filho do ex-jogador Mazinho tem mais um ano de contrato com o clube alemão e, segundo diretor geral da equipe, não quer renovar seu vínculo...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 20:44

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 20:44

Crédito: AFP
Após o CEO do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, revelar que o brasileiro Thiago Alcântara não quer renovar seu contrato com o clube alemão e que o Liverpool pode ser o destino do jogador, o técnico do time da Baviera, Hansi Flick, tenta demover da cabeça do meia a ideia de deixar a equipe.
- Eu sempre tenho esperança. Na verdade, sempre sou muito positivo com as coisas. Eu também sei, é claro, que quando você tem uma certa idade e que você já jogou na liga espanhola com o Barcelona e na liga alemã com o Bayern de Munique, sente a necessidade de experimentar outra grande liga. Estou fazendo todo o possível para garantir que Thiago fique aqui e que posso convencê-lo a ficar - disse Flick em entrevista coletiva.
Thiago tem contrato com o Bayern até o fim da próxima temporada, em junho de 2021. O jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro, caso não deixe o clube alemão na atual janela de transferências.

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