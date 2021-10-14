Técnico do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann diz que Lewandowski merece a Bola de Ouro

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP

A disputa pela Bola de Ouro, prêmio entregue ao melhor jogador do mundo pela revista "France Football", segue dando o que falar. E se para Ronaldo Fenômeno o favorito é Karim Benzema, para o técnico Julian Nagelsmann, do Bayern de Munique, o escolhido deverá será Robert Lewandowski, de seu time.Em entrevista ao jornal "Abendzeitung", o treinado bávaro afirmou que nos últimos três anos ninguém jogou mais futebol que o polonês.

+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga- Ele (Lewandowski) merece a Bola de Ouro e acho que eles (France Football) têm que dar a ele porque nos últimos três anos ele teve um histórico incrível, mais alto do que qualquer outro - disse Nagelsmann, que completou:

- Ele é extremamente dinâmico, não se lesiona muito, treina intensamente. Acho que ele ainda tem alguns anos no mais alto nível porque organiza toda a sua vida para isso - finalizou.

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