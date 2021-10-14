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Técnico do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann diz que Lewandowski merece a Bola de Ouro

Comandante bávaro afirma que forma do polonês é excelente e que ninguém jogou mais futebol que o camisa 9 do Bayern de Munique nos últimos três anos...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 15:58

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 15:58

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
A disputa pela Bola de Ouro, prêmio entregue ao melhor jogador do mundo pela revista "France Football", segue dando o que falar. E se para Ronaldo Fenômeno o favorito é Karim Benzema, para o técnico Julian Nagelsmann, do Bayern de Munique, o escolhido deverá será Robert Lewandowski, de seu time.Em entrevista ao jornal "Abendzeitung", o treinado bávaro afirmou que nos últimos três anos ninguém jogou mais futebol que o polonês.
+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga- Ele (Lewandowski) merece a Bola de Ouro e acho que eles (France Football) têm que dar a ele porque nos últimos três anos ele teve um histórico incrível, mais alto do que qualquer outro - disse Nagelsmann, que completou:
- Ele é extremamente dinâmico, não se lesiona muito, treina intensamente. Acho que ele ainda tem alguns anos no mais alto nível porque organiza toda a sua vida para isso - finalizou.
+ GALERIA: Veja os 30 indicados à Bola de Ouro 2021
Se dentro de campo a fase de Lewandowski é excelente, há quem garanta que fora das quatro linhas o camisa 9 não esteja contente. De acordo com informações do jornal "Bild", o centroavante não gostou de declarações recentes do diretor Hasan Salihamidzic, e não descarta deixar a Baviera.

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