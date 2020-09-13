Técnico do Barcelona tem interesse na contratação de Mo Salah

O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, está interessado na contratação de Mo Salah, atacante do Liverpool, de acordo com Sjaak Swart, ex-jogador da seleção holandesa. Sem revelar suas fontes, o recordista de aparições com a camisa do Ajax afirmou que o egípcio também teria a intenção de se mudar para a Catalunha.

- Sei que Koeman o quer e sei que Salah gostaria de ir - afirmou em entrevista à “DAZN”.A janela de transferências fecha apenas no próximo dia cinco de outubro e Salah vive grande momento com a camisa dos Reds. No último sábado, o atacante foi responsável por marcar três gols na vitória do Liverpool contra o Leeds pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Além disso, o camisa 11 tem contrato até 2023 e será difícil tirá-lo da Inglaterra.