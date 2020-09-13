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futebol

Técnico do Barcelona tem interesse na contratação de Mo Salah

Ronald Koeman tem interesse na aquisição de egípcio, segundo ex-jogador da seleção holandesa. Egípcio começou a temporada marcando três gols pelo Liverpool...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 10:05

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 10:05
Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP
O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, está interessado na contratação de Mo Salah, atacante do Liverpool, de acordo com Sjaak Swart, ex-jogador da seleção holandesa. Sem revelar suas fontes, o recordista de aparições com a camisa do Ajax afirmou que o egípcio também teria a intenção de se mudar para a Catalunha.
- Sei que Koeman o quer e sei que Salah gostaria de ir - afirmou em entrevista à “DAZN”.A janela de transferências fecha apenas no próximo dia cinco de outubro e Salah vive grande momento com a camisa dos Reds. No último sábado, o atacante foi responsável por marcar três gols na vitória do Liverpool contra o Leeds pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Além disso, o camisa 11 tem contrato até 2023 e será difícil tirá-lo da Inglaterra.

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