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futebol

Técnico do Barcelona reclama dos horários de jogos da equipe

Ronald Koeman disse que com os horários dos jogos do Espanhol, o time não consegue descansar bem para os duelos da Liga dos Campeões e há aumento do número de lesões...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 09:55

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 09:55

Crédito: Reprodução / Twitter Barcelona
O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, criticou o calendário apertado e os horários dos jogos da atual temporada em coletiva de imprensa de véspera de duelo contra a Juventus pela Liga dos Campeões. Segundo o holandês, este período é um dos motivos para o aumento dos números de lesões nos clubes.
- Com os horários, estão matando nossos jogadores. Não entendo quem define os horários, mas não é normal jogar na terça-feira na Liga dos Campeões e na partida anterior se joga no sábado, às 21h (horário local). Você chega em casa 4h (horário local), então você não consegue descansar bem e com certeza vamos perder mais jogadores por lesão.O clube catalão sofre com diversas lesões na temporada, tanto no setor defensivo quanto no ofensivo. Além de Piqué, Sergi Roberto e Ansu Fati, que já estão parados há mais tempo, e mais recentemente Dembélé, que se contundiu contra o Cádiz, no último sábado,e será baixa pelas próximas semanas.

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