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Técnico do Barcelona, Quique Setién, pede sacrifício de jogadores

Clima interno na equipe culé está tenso após série de desempenhos ruins, empate contra o Celta de Vigo e terminar a rodada do Espanhol dois pontos atrás do Real Madrid...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 11:35

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 11:35
Crédito: AFP
O técnico do Barcelona, Quique Setién, chegou a pouco tempo no clube, mas já balança no cargo devido aos recentes resultados ruins e ao desempenho abaixo do esperado em campo. Problemas no relacionamento com os jogadores também começam a ficar evidentes, mas o comandante acredita que com certos sacrifícios, todos podem fazer a equipe blaugrana voltar ao topo.
- Todos temos que ceder uma parte de nós mesmos, incluindo os jogadores, pelo bem da equipe. Há que sacrificar certas coisas pessoais em benefício da equipe. Eu não tenho problema em admitir que estou em uma situação nova e em um período que se descobre muitas coisas gradualmente.
Na partida contra o Celta de Vigo, Messi foi visto discutindo com Eder Sarabia, um dos membros da comissão técnica do clube, mas Setién garantiu que a relação com os jogadores é boa. Além disso, o treinador disse que uma vitória folgada nas próximas partidas poderia fazer com que toda a tensão diminuísse. O Barça encara o Atlético de Madrid nesta terça-feira.E MAIS:Zidane afirma que Campeonato Espanhol será decidido na reta final: 'Temos seis finais pela frente'Arthur assina contrato de cinco anos e é novo reforço da JuventusXavi diz que está se preparando para treinar o Barça: 'Meu maior sonho'Real Madrid vence Espanyol e assume liderança isolada do Campeonato Espanhol E MAIS:

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