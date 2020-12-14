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futebol

Técnico do Barcelona projeta jogo difícil para o Paris Saint-Germain

Ronald Koeman vê um confronto equilibrado e, apesar do momento ruim do Barça, acredita que o jogo será difícil para os dois clubes nas oitavas da Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 12:16

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 12:16

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Ronald Koeman, técnico do Barcelona, sabe que irá encontrar um duelo contra o Paris Saint-Germain pelas oitavas de final da Liga dos Campeões complicado. No entanto, o holandês lembra que cada time tem 50% de se classificar dentro de campo e que o time de Neymar também irá enfrentar um time competitivo.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
- Sabíamos que poderíamos encontrar uma equipe forte, vamos pegar o PSG, mas será difícil para eles também. Somos um time forte e vejo uma eliminatória bastante equilibrada. É um sorteio difícil, mas é 50% (de chance para cada um se classificar). Eles querem seguir na Champions como a gente. Eles têm grandes jogadores e nós também. Será uma partida atrativa, tanto em Barcelona, como em Paris.O comandante também apontou os diversos investimentos feitos recentemente pelo PSG para montar um plantel forte, mas destacou que seu maior desejo é levar o Barça à final do torneio. Os dois times viveram momentos opostos na competição, pois os catalães começaram com tudo, mas perderam a liderança do grupo na última rodada, enquanto os franceses tiveram um início irregular, mas emendaram três vitórias seguidas nas últimas partidas.

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