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Técnico do Barcelona: 'Lewandowski não está a altura de Messi'

Quique Setién elogia atacante polonês que vive grande temporada com a camisa do Bayern de Munique, mas confia que força do grupo catalão irá prevalecer na partida desta sexta...

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 14:25

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 14:25
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Quique Setién, técnico do Barcelona, não fugiu da polêmica questão comparando as temporadas de Messi e Lewandowski. Na véspera da partida contra o Bayern de Munique, o espanhol disse acreditar mais no atacante argentino, apesar de Lothar Matthaus ter dito no início da semana que o camisa 10 iria enfrentar o seu sucesso como melhor do mundo.
- Lewandowski é um grande jogador, mas não está a altura de Messi. Lewandowski tem 13 gols na Liga dos Campeões e está muito bem assistido pelos seus companheiros, está em um grande momento, mas Messi também, como vimos contra o Napoli.O comandante destacou a importância do argentino, mas destacou a força do grupo para ajudar o craque durantes os jogos decisivos. Setién se mostrou confiante com o trabalho que vem sendo realizado, mas sabe que irá enfrentar uma das melhores equipes do continente nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília).

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