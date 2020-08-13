Técnico do Barcelona: 'Lewandowski não está a altura de Messi'

Quique Setién, técnico do Barcelona, não fugiu da polêmica questão comparando as temporadas de Messi e Lewandowski. Na véspera da partida contra o Bayern de Munique, o espanhol disse acreditar mais no atacante argentino, apesar de Lothar Matthaus ter dito no início da semana que o camisa 10 iria enfrentar o seu sucesso como melhor do mundo.

- Lewandowski é um grande jogador, mas não está a altura de Messi. Lewandowski tem 13 gols na Liga dos Campeões e está muito bem assistido pelos seus companheiros, está em um grande momento, mas Messi também, como vimos contra o Napoli.O comandante destacou a importância do argentino, mas destacou a força do grupo para ajudar o craque durantes os jogos decisivos. Setién se mostrou confiante com o trabalho que vem sendo realizado, mas sabe que irá enfrentar uma das melhores equipes do continente nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília).