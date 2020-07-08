Técnico do Barcelona garante Griezmann na próxima temporada

Crédito: Griezmann ficará mais uma temporada no Barcelona (Reprodução / Twitter

A empresária e irmã de Griezmann se reuniu com dirigentes do Barcelona na última terça-feira para esclarecer a situação do atacante para a próxima temporada, de acordo com o “L’Equipe”. O encontro contou com a cúpula esportiva culé com Eric Abidal e o técnico Quique Setién, que disse contar com o francês no elenco.

Dessa forma, o camisa 17 tem seu futuro garantido com a camisa blaugrana por mais uma temporada. A última atuação diante do Villarreal, em que o ex-Atlético de Madrid marcou um gol, foi decisiva para sua situação. O jogador queria ter seu futuro esclarecido e sabe que ficará na Catalunha por mais um ano.