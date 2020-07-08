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futebol

Técnico do Barcelona garante Griezmann na próxima temporada

Quique Setién se reuniu com Eric Abidal e irmã e empresária do atacante francês para esclarecer o futuro do jogador. Partida contra o Villarreal agradou cúpula esportiva...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 13:11

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 13:11
Crédito: Griezmann ficará mais uma temporada no Barcelona (Reprodução / Twitter
A empresária e irmã de Griezmann se reuniu com dirigentes do Barcelona na última terça-feira para esclarecer a situação do atacante para a próxima temporada, de acordo com o “L’Equipe”. O encontro contou com a cúpula esportiva culé com Eric Abidal e o técnico Quique Setién, que disse contar com o francês no elenco.
Dessa forma, o camisa 17 tem seu futuro garantido com a camisa blaugrana por mais uma temporada. A última atuação diante do Villarreal, em que o ex-Atlético de Madrid marcou um gol, foi decisiva para sua situação. O jogador queria ter seu futuro esclarecido e sabe que ficará na Catalunha por mais um ano.
Griezmann está em sua primeira temporada vestindo a camisa do Barça e passa por um momento de adaptação. Ao todo, o campeão do mundo participou de 44 partidas, marcou 15 gols e deu apenas quatro assistências. A crise financeira e a difícil atuação no mercado também são fatores para que o clube não se desfaça de uma das estrelas da companhia.

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