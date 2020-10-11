Técnico do Barcelona faz diversos elogios ao atacante Memphis Depay

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O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, lamentou o fraco mercado de contratações feito pelo Barcelona, em entrevista ao canal “NOS”. O comandante elogiou o atacante Memphis Depay, com quem gostaria de contar para o início da temporada, e admitiu que Wijnaldum também estava na sua lista de reforços.

- Depay é um jogador excelente. Pode jogar como centroavante, mas também faz um bom trabalho como ponta esquerda. Ele tem força, segura bem a bola, vence seus duelos e tem um alto desempenho.