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futebol

Técnico do Barcelona faz diversos elogios ao atacante Memphis Depay

Ronald Koeman gostaria de ter contratado atacante para o plantel do Barcelona. Treinador também admitiu interesse em Wijnaldum e gostaria de ter mais um holandês no elenco...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 11:39

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 11:39

Crédito: JOSEP LAGO / AFP
O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, lamentou o fraco mercado de contratações feito pelo Barcelona, em entrevista ao canal “NOS”. O comandante elogiou o atacante Memphis Depay, com quem gostaria de contar para o início da temporada, e admitiu que Wijnaldum também estava na sua lista de reforços.
- Depay é um jogador excelente. Pode jogar como centroavante, mas também faz um bom trabalho como ponta esquerda. Ele tem força, segura bem a bola, vence seus duelos e tem um alto desempenho.
O comandante afirmou que quer trabalhar com mais um holandês no elenco, uma vez que o Barcelona atualmente conta apenas com Frenkie De Jong. Koeman conhece os atletas que indicou por ter trabalhado com ambos enquanto dirigia a seleção holandesa antes de assumir o cargo do clube culé.

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