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futebol

Técnico do Barcelona elogia Griezamann apesar de jogo discreto

Quique Setién garantiu que atacante francês é um atleta inquestionável e importante para o time, mas não garantiu o camisa 17 na próxima partida diante do Leganés...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2020 às 11:41

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 11:41

Crédito: JAIME REINA/AFP
Embora a partida de Griezmann diante do Mallorca não tenha sido tão boa quanto a do resto da equipe e sua temporada esteja sendo questionada pela imprensa e torcida culé, o técnico do Barça, Quique Setién, fez questão de dizer sobre a importância do francês no elenco blaugrana. Em entrevista na véspera do jogo contra o Leganés, o comandante elogiou o camisa 17, mas não garantiu ninguém entre os 11 titulares.
- Griezmann é indiscutível, é um grande jogador e seguimos contando com ele. Seguirá tendo protagonismo, porque é importante para a equipe e para o clube, mas também há outros jogadores que temos que usar.
Um dos destaques da equipe e que pode ameaçar a presença de Griezmann na volta do Campeonato Espanhol foi Martin Braithwaite, atacante contratado antes da pandemia da COVID-19 atingir o país de forma mais intensa. O dinamarquês chegou devido às lesões de Dembélé e Suárez e foi um dos autores dos gols na vitória do Barcelona por 4 a 0 contra o Mallorca no último sábado.E MAIS:Iker Casillas renuncia candidatura a presidência da Federação EspanholaAtacante do Zenit é o principal alvo do Arsenal caso Aubameyang saiaChelsea define preço para liberar saída do volante N'Golo KantéLeonardo afirma que desejo do PSG é que Neymar e Mbappé permaneçam E MAIS:

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