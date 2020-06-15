Técnico do Barcelona elogia Griezamann apesar de jogo discreto

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Embora a partida de Griezmann diante do Mallorca não tenha sido tão boa quanto a do resto da equipe e sua temporada esteja sendo questionada pela imprensa e torcida culé, o técnico do Barça, Quique Setién, fez questão de dizer sobre a importância do francês no elenco blaugrana. Em entrevista na véspera do jogo contra o Leganés, o comandante elogiou o camisa 17, mas não garantiu ninguém entre os 11 titulares.

- Griezmann é indiscutível, é um grande jogador e seguimos contando com ele. Seguirá tendo protagonismo, porque é importante para a equipe e para o clube, mas também há outros jogadores que temos que usar.