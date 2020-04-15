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Pandemia

Técnico do Barcelona diz que pensar agora na volta do futebol 'é uma piada'

Segundo Quique Setién , em entrevista à TV3, da Espanha não vale a pena terminar a Liga (Campeonato Espanhol) nestas condições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 15:36

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 15:36

Rakitc, meia do Barcelona
Rakitc, meia do Barcelona Crédito: AP
Quique Setién não quer pensar no retorno do futebol. Mais do que isso, na opinião do técnico do Barcelona, discutir o esporte neste momento de pandemia do coronavírus "é uma piada". A declaração foi feita em entrevista à TV3, da Espanha.
"Quero ser campeão jogando, isso é óbvio. Mas a situação é aquela que conhecemos. Não sei se vale a pena terminar a Liga (Campeonato Espanhol) nestas condições. Não me sinto campeão por ter dois pontos a mais (que o Real Madrid na classificação)", disse.
O Barcelona tinha 58 pontos contra 56 do Real Madrid quando o Espanhol foi paralisado, após a conclusão da 27ª rodada. Em terceiro, o Sevilla somava 47.
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"Tudo isso sobre futebol é uma piada. O que devemos nos preocupar é sobre como resolver esta situação horrível que vivemos. Que seja possível abraçar os mais velhos. O resto é supérfluo, não dou a mínima importância", afirmou Setién.
"O que eu digo para os jogadores é que gostaria de voltar rapidamente, que não temos tempo a perder, que gostaria de vencer a Liga dos Campeões e a Liga, mas não é a realidade", acrescentou.
O Campeonato Espanhol não tem data definida para retomada, porém, há um plano de recomeço entre o fim de maio e início de junho.

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