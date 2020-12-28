AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Técnico do Barcelona descarta presença de Messi nesta terça

Argentino sentiu dores no tornozelo, prolongou estadia em seu país e ainda não chegou na Catalunha. Ronald Koeman conta com retorno de Dembélé para a partida contra o Eibar...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 10:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 10:50
Crédito: CESAR MANSO / AFP
Ronald Koeman, técnico do Barcelona, descartou a presença de Lionel Messi na partida contra o Eibar nesta terça-feira. O comandante prolongou a folga de final de Natal do argentino, que deve retornar para a Catalunha na noite desta segunda-feira ou na manhã de terça, e afirmou que o camisa 10 sente incômodos.- Leo estava com dores em seu tornozelo e por isso não pôde treinar e nem está em condições de jogar amanhã. Por isso nós demos mais dias de férias para ele. Em princípio, volta depois do jogo contra o Eibar, nosso médico disse que uma semana sem treinar seria suficiente para que esteja bem.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
O holandês lamentou a ausência do craque da equipe, mas acredita que os outros jogadores do elenco podem dar conta do recado. Koeman terá o retorno de Dembélé para a partida, uma vez que o francês estava fora desde que se lesionou no duelo contra o Cádiz, no último dia cinco de dezembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Departamento de Alta Testosterona': por que os EUA querem monitorar os níveis hormonais de milhares de militares
Herança, disputa entre herdeiros
Protocolo de família não resolve mais do que uma boa conversa
Residência em Cariacica fica destruída após incêndio
Técnica de enfermagem é presa por atear fogo em casa e matar homens em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados