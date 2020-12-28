Técnico do Barcelona descarta presença de Messi nesta terça

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, descartou a presença de Lionel Messi na partida contra o Eibar nesta terça-feira. O comandante prolongou a folga de final de Natal do argentino, que deve retornar para a Catalunha na noite desta segunda-feira ou na manhã de terça, e afirmou que o camisa 10 sente incômodos.- Leo estava com dores em seu tornozelo e por isso não pôde treinar e nem está em condições de jogar amanhã. Por isso nós demos mais dias de férias para ele. Em princípio, volta depois do jogo contra o Eibar, nosso médico disse que uma semana sem treinar seria suficiente para que esteja bem.