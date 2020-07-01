Técnico do Barcelona dá declaração polêmica sobre Griezmann

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Após o empate por 2 a 2 contra o Atlético de Madrid, Quique Setién, técnico do Barcelona, voltou a dar declarações que não caíram bem. O principal motivo de crítica ao técnico foi por ter colocado Griezmann aos 45 minutos do segundo tempo. Perguntado sobre se achou que a atitude foi desrespeitosa, o treinador disse que não pediria desculpas ao atacante.

- Entrar faltando tão pouco é duro para um jogador do seu nível. Conversarei com ele. Não vou pedir desculpas, mas entendo que possa se sentir mal.

Apesar de admitir estar cada vez mais longe do título, o comandante do Barça se mostrou satisfeito com a partida.

- Muito feliz. Não é fácil jogar contra esta equipe, que é disciplinada e forte fisicamente e defensivamente. Mas estou feliz com meus jogadores.