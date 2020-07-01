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futebol

Técnico do Barcelona dá declaração polêmica sobre Griezmann

Quique Setién também disse estar muito feliz após o empate de 2 a 2 contra o Atlético de Madrid em casa, apesar de ver sua equipe cada vez mais distante da briga pelo título...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 11:27

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 11:27

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Após o empate por 2 a 2 contra o Atlético de Madrid, Quique Setién, técnico do Barcelona, voltou a dar declarações que não caíram bem. O principal motivo de crítica ao técnico foi por ter colocado Griezmann aos 45 minutos do segundo tempo. Perguntado sobre se achou que a atitude foi desrespeitosa, o treinador disse que não pediria desculpas ao atacante.
- Entrar faltando tão pouco é duro para um jogador do seu nível. Conversarei com ele. Não vou pedir desculpas, mas entendo que possa se sentir mal.
Apesar de admitir estar cada vez mais longe do título, o comandante do Barça se mostrou satisfeito com a partida.
- Muito feliz. Não é fácil jogar contra esta equipe, que é disciplinada e forte fisicamente e defensivamente. Mas estou feliz com meus jogadores.
Com o resultado, o Barcelona fica um ponto atrás do Real Madrid, mas com 33 jogos contra 32 dos rivais. Os merengues entram em campo nesta quinta-feira para encarar o Getafe no Estádio Di Stefano e podem ampliar a vantagem para quatro pontos de diferença faltando apenas cinco rodadas para o término do Campeonato Espanhol.E MAIS:Messi faz o gol 700 da carreira, mas Barcelona e Atlético de Madrid empatam pelo Campeonato EspanholÓliver Torres marca duas vezes, e Sevilla bate o Leganés com facilidadeVÍDEO: Real Madrid se prepara para duelo contra o Getafe pelo EspanholVÍDEO: Com Neymar e Mbappé, PSG realiza treinos com bola E MAIS:

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