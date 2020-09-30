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Técnico do Barcelona abre as portas para a saída de Rafinha Alcântara

Ronald Koeman, em entrevista coletiva, disse que "jogadores com poucos minutos devem procurar uma nova equipe". Rafinha não foi relacionado para duelo desta quinta-feira...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 12:51

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 12:51
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, abriu as portas do clube para que o brasileiro Rafinha Alcântara busque uma nova equipe. Sem espaço no elenco atual, o meio-campista não chegou nem a ser relacionado para a partida contra o Celta de Vigo, nesta quinta-feira.- Para os jogadores com poucas opções, é melhor procurar uma saída. Entendo que não se possa emprestar todas as temporadas, mas há muita competência no meio-campo. Sobre ele (Rafinha) não ser relacionado, é uma decisão técnica - disse Koeman na entrevista coletiva desta quarta-feira.
O brasileiro, que na temporada passada atuou por empréstimo justamente no Celta, rival desta rodada, está em seu último ano de contrato com o Barça. Caso não seja negociado até a próxima segunda-feira, data que se encerra a janela de transferências, o meia poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro.
Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o Barcelona pode tentar envolvê-lo numa negociação com o Manchester City pelo zagueiro Eric García.

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