Técnico do Barcelona abre as portas para a saída de Rafinha Alcântara

O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, abriu as portas do clube para que o brasileiro Rafinha Alcântara busque uma nova equipe. Sem espaço no elenco atual, o meio-campista não chegou nem a ser relacionado para a partida contra o Celta de Vigo, nesta quinta-feira.- Para os jogadores com poucas opções, é melhor procurar uma saída. Entendo que não se possa emprestar todas as temporadas, mas há muita competência no meio-campo. Sobre ele (Rafinha) não ser relacionado, é uma decisão técnica - disse Koeman na entrevista coletiva desta quarta-feira.