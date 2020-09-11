Técnico do Barça volta a elogiar Messi em véspera de amistoso

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Antes de seu primeiro teste como técnico do Barcelona, o holandês Ronald Koeman voltou a elogiar Lionel Messi em conversa com a imprensa. O craque argentino deve participar do amistoso contra o Nàstic, neste sábado, e o holandês espera contar com o seu camisa 10 focado para a temporada que se inicia no próximo dia 27 de setembro diante do Villarreal.

- Já disse várias vezes que Messi é o melhor e ele em sua forma física é um jogador muito importante como já mostrou em muitos anos e espero que possa repetir esta temporada.O novo treinador só dará 45 minutos para cada atleta neste primeiro jogo e que irá colocar duas equipes diferentes em cada etapa. Além disso, Koeman elogiou os jovens do plantel, como Trincão, Pedri e Matheus Fernandes.

- Os jovens se adaptaram muito bem. Os garotos participam, têm muita qualidade. Falta amadurecer e aprimorar o físico, mas qualidade existe.