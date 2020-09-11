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futebol

Técnico do Barça volta a elogiar Messi em véspera de amistoso

Ronald Koeman disse que o argentino é o melhor do mundo e espera contar com o camisa 10 em grande fase. Cada jogador irá participar de apenas 45 minutos em jogo contra Nàstic...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 10:36

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 10:36
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Antes de seu primeiro teste como técnico do Barcelona, o holandês Ronald Koeman voltou a elogiar Lionel Messi em conversa com a imprensa. O craque argentino deve participar do amistoso contra o Nàstic, neste sábado, e o holandês espera contar com o seu camisa 10 focado para a temporada que se inicia no próximo dia 27 de setembro diante do Villarreal.
- Já disse várias vezes que Messi é o melhor e ele em sua forma física é um jogador muito importante como já mostrou em muitos anos e espero que possa repetir esta temporada.O novo treinador só dará 45 minutos para cada atleta neste primeiro jogo e que irá colocar duas equipes diferentes em cada etapa. Além disso, Koeman elogiou os jovens do plantel, como Trincão, Pedri e Matheus Fernandes.
- Os jovens se adaptaram muito bem. Os garotos participam, têm muita qualidade. Falta amadurecer e aprimorar o físico, mas qualidade existe.
O comandante fez questão de afastar qualquer polêmica com Lionel Messi e neste sábado vamos saber as primeiras reações do argentino com o novo treinador. Apesar das polêmicas extra-campo ao longo de toda a última temporada, o Barça espera um ano melhor e com conquistas para convencer o camisa 10 a permanecer mais tempo.

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