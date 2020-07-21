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Técnico do Barça, Setién, oferece cinco dias de folga aos jogadores

Treinador quer que elenco se desconecte do futebol após final de Campeonato Espanhol conturbado. Time terá duas semanas de preparação para duelo contra o Napoli...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 13:25

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 13:25

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
O Barcelona fez seu último treinamento nesta terça-feira antes de Quique Setién e seu staff técnico darem uma folga de cinco dias para os jogadores, após o fim do Campeonato Espanhol. No dia 27, o elenco culé volta a se reapresentar para começar sua preparação para o duelo decisivo pela Liga dos Campeões contra o Napoli no dia oito de agosto.
O objetivo do descanso é fazer com que os jogadores refresquem suas cabeças após um final de torneio nacional complicado, devido a derrota do título Espanhol para o Real Madrid, mas também por confusões que extrapolam a parte do campo, como as críticas e desavenças entre alguns membros da comissão e do plantel.
A mini férias será voluntária e Setién quer que todos se desconectem do futebol até a próxima segunda-feira. Não haverá nenhum plano de trabalho para estes próximos cinco dias. Com isso, haverá dois meses de preparação para o Barcelona estudar, treinar e duelar contra o rival italiano por uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões.
Apesar da folga para alguns, atletas que estão lesionados, como Griezmann, Lenglet, Umtiti e Dembélé continuarão com seus planos de recuperação. Os dois primeiros estão em estágios mais avançados de retorno e devem entrar na convocação do dia oito de agosto.

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