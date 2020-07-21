Técnico do Barça, Setién, oferece cinco dias de folga aos jogadores

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O Barcelona fez seu último treinamento nesta terça-feira antes de Quique Setién e seu staff técnico darem uma folga de cinco dias para os jogadores, após o fim do Campeonato Espanhol. No dia 27, o elenco culé volta a se reapresentar para começar sua preparação para o duelo decisivo pela Liga dos Campeões contra o Napoli no dia oito de agosto.

O objetivo do descanso é fazer com que os jogadores refresquem suas cabeças após um final de torneio nacional complicado, devido a derrota do título Espanhol para o Real Madrid, mas também por confusões que extrapolam a parte do campo, como as críticas e desavenças entre alguns membros da comissão e do plantel.

A mini férias será voluntária e Setién quer que todos se desconectem do futebol até a próxima segunda-feira. Não haverá nenhum plano de trabalho para estes próximos cinco dias. Com isso, haverá dois meses de preparação para o Barcelona estudar, treinar e duelar contra o rival italiano por uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões.