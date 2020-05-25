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futebol

Técnico do Barça se mostra satisfeito com condição física dos atletas

Quique Setién acredita que paralisação por dois meses fez bem ao elenco do Barcelona que estava cansado e sofrendo com muitas lesões no último mês de março...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 12:27

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 12:27

Crédito: Setién comemora retorno em grande estado físico dos jogadores do Barcelona (LLUIS GENE / AFP
O técnico Quique Setién está muito satisfeito com a condição dos jogadores do Barcelona nas primeiras semanas de treinos desde a paralisação das competições, segundo o “Sport”. O jornal afirma que o treinador está surpreso, mas entusiasmado e que as sensações da comissão técnica não podiam ser melhores. A alegria foi transmitida até para o presidente culé, Josep Maria Bartomeu.
Além da satisfação do comandante, datos científicos e analíticos comprovam que o esforço dos atletas feito desde suas causas durante o isolamento valeram a pena. Parâmetros como peso, massa muscular, capacidade de recuperação, dentre outros dados, são melhores do que comparados ao período de julho do último ano quando o plantel estava realizando pré-temporada.
O entorno de Setién diz que o técnico estava preocupado com a situação do elenco no início do mês de março e que por conta de lesões e acumulação de partidas, alguns nomes estavam cansados naquele momento da temporada. A paralisação das atividades por dois meses foi vista com bons olhos pelos departamentos do clube e acredita-se que o time terá mais força para brigas no Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões.E MAIS:Real Madrid observa jovem atacante do Schalke 04 para o futuroRennes quer R$ 455 milhões do Real Madrid por revelação francesaLiverpool x Atlético de Madrid causou 41 mortes adicionais por coronavírus, diz estudoArteta sonha com a contratação de Coutinho para o Arsenal E MAIS:

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