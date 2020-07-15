Técnico do Barça responde comentário de Luis Suárez

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O técnico do Barcelona, Quique Setién, rebateu os comentários de Luis Suárez, que deu entrevista para o “Mundo Deportivo”, em que disse que o título do Campeonato Espanhol estava perdido e que o clube deveria fazer uma autocrítica por ter deixado escapar a taça. No entanto, o comandante não jogou a toalha faltando duas rodadas.

- Essa é a opinião dele. A verdade é que a LaLiga não está perdida, pode acontecer qualquer coisa, mas está muito difícil. Mais que demérito nosso, é mérito deles. Faltam essas duas partidas que eles podem ganhar, mas vamos batalhar até o final.