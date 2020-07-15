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futebol

Técnico do Barça responde comentário de Luis Suárez

Atacante uruguaio diz que time já perdeu título do Campeonato Espanhol, mas comandante acredita que a competição ainda não está perdida por completo...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 11:51

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 11:51

Crédito: AFP
O técnico do Barcelona, Quique Setién, rebateu os comentários de Luis Suárez, que deu entrevista para o “Mundo Deportivo”, em que disse que o título do Campeonato Espanhol estava perdido e que o clube deveria fazer uma autocrítica por ter deixado escapar a taça. No entanto, o comandante não jogou a toalha faltando duas rodadas.
- Essa é a opinião dele. A verdade é que a LaLiga não está perdida, pode acontecer qualquer coisa, mas está muito difícil. Mais que demérito nosso, é mérito deles. Faltam essas duas partidas que eles podem ganhar, mas vamos batalhar até o final.
O Real Madrid pode ser campeão caso vença o Villarreal nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), pela diferença mínima no placar, uma vez que tem quatro pontos de vantagem para o Barcelona e restaria apenas uma rodada. Enquanto isso, o atacante uruguaio está focado na Liga dos Campeões.

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