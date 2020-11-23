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Técnico do Barça não relaciona Messi para jogo de Champions

Craque argentino não viaja para encarar o Dínamo Kiev e fica em Barcelona para descansar. Ronald Koeman também decide poupar Frenkie de Jong do duelo...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 09:00

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 09:00

Crédito: CESAR MANSO / AFP
O Barcelona entra em campo contra o Dínamo Kiev pela Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), mas Messi não irá entrar em campo. O técnico Ronald Koeman decidiu não relacionar o argentino para a partida, uma vez que considera a situação na competição continental confortável.
- Decidimos não levar nem Leo nem Frenkie (De Jong) porque a Champions está cômoda com os nove pontos que temos e (eles) necessitam de um descanso.Em três jogos, a equipe blaugrana conquistou três vitórias e viaja para a Ucrânia em busca de uma classificação antecipada às oitavas de final. Além da ausência dos dois homens de frente, o zagueiro Piqué, lesionado, também não será visto nas quatro linhas e a zaga deve ser formada por Lenglet e Óscar Mingueza.

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