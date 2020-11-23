Técnico do Barça não relaciona Messi para jogo de Champions

O Barcelona entra em campo contra o Dínamo Kiev pela Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), mas Messi não irá entrar em campo. O técnico Ronald Koeman decidiu não relacionar o argentino para a partida, uma vez que considera a situação na competição continental confortável.

- Decidimos não levar nem Leo nem Frenkie (De Jong) porque a Champions está cômoda com os nove pontos que temos e (eles) necessitam de um descanso.Em três jogos, a equipe blaugrana conquistou três vitórias e viaja para a Ucrânia em busca de uma classificação antecipada às oitavas de final. Além da ausência dos dois homens de frente, o zagueiro Piqué, lesionado, também não será visto nas quatro linhas e a zaga deve ser formada por Lenglet e Óscar Mingueza.