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futebol

Técnico do Barça não cria polêmicas sobre declarações de Messi

Quique Setién disse que é normal as pessoas terem momentos de frustrações e que concorda com algumas declarações dadas pelo craque argentino após jogo contra Osasuna...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 12:50

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 12:50

Crédito: AFP
O técnico do Barcelona, Quique Setién, ficou visado após a derrota do seu time para o Osasuna e as críticas de Messi. O argentino disse que desde janeiro, quando o novo treinador foi contratado, o clube não conseguia funcionar bem. Perguntado na coletiva de imprensa se achava que estava marcado pelo craque argentino, o comandante negou.
- Acredito que todos, em um determinado momento, interpretam bem, outras vezes mal, vivem cotidianamente momentos importantes de frustração. É verdade que há questões que estamos de acordo e outras não.
O Barcelona enfrenta o Alavés neste domingo, às 12h (horário de Brasília), pela última rodada do Campeonato Espanhol. É também a partida final antes do confronto entre os culés e o Napoli pela Liga dos Campeões que será disputada em agosto. O clima interno do clube não é dos melhores, mas o treinador acredita em uma reviravolta.

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