Técnico do Barça não cria polêmicas sobre declarações de Messi

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O técnico do Barcelona, Quique Setién, ficou visado após a derrota do seu time para o Osasuna e as críticas de Messi. O argentino disse que desde janeiro, quando o novo treinador foi contratado, o clube não conseguia funcionar bem. Perguntado na coletiva de imprensa se achava que estava marcado pelo craque argentino, o comandante negou.

- Acredito que todos, em um determinado momento, interpretam bem, outras vezes mal, vivem cotidianamente momentos importantes de frustração. É verdade que há questões que estamos de acordo e outras não.