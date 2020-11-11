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Técnico do Barça não acredita que possui elenco ideal para trabalhar

Ronald Koeman afirma que elenco pode melhorar em algumas posições, mas que entende situação difícil que o clube atravessa do ponto de vista financeiro em meio a crise...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 09:15

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 09:15

Crédito: Reprodução
Ronald Koeman, técnico do Barcelona, não está completamente satisfeito com o elenco que tem para trabalhar. Em entrevista ao “Mundo Deportivo”, o holandês revelou que pretende fazer contratações, pois a equipe carece de peças em algumas posições. Apesar da limitação do plantel, o treinador entende que o momento de crise não o favorece.
- Em geral sim (sobre a conformidade com o plantel), mas muitos fatores intervêm, como a situação econômica do clube. Eu trabalho com os jogadores que tenho, mas se me pergunta se é a equipe ideal, tenho minhas dúvidas. Sempre se pode melhorar. Em algumas posições estamos bastante limitados. Com Ramon Planes (diretor esportivo) converso sobre o futuro, de que jogadores podemos contratar e onde precisamos mais, mas sabendo do momento que o clube atravessa não se pode pedir muito.De acordo com a imprensa catalã, os blaugranas tem dois alvos principais para as próximas janelas: o atacante Memphis Depay e o zagueiro Eric García. Koeman defendeu que o holandês pode jogar como um nove nato, enquanto afirmou que a chegada do defensor dependia do Manchester City. Ambos terminam seus contratos no final da atual temporada.

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