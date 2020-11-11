Técnico do Barça não acredita que possui elenco ideal para trabalhar

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, não está completamente satisfeito com o elenco que tem para trabalhar. Em entrevista ao “Mundo Deportivo”, o holandês revelou que pretende fazer contratações, pois a equipe carece de peças em algumas posições. Apesar da limitação do plantel, o treinador entende que o momento de crise não o favorece.

- Em geral sim (sobre a conformidade com o plantel), mas muitos fatores intervêm, como a situação econômica do clube. Eu trabalho com os jogadores que tenho, mas se me pergunta se é a equipe ideal, tenho minhas dúvidas. Sempre se pode melhorar. Em algumas posições estamos bastante limitados. Com Ramon Planes (diretor esportivo) converso sobre o futuro, de que jogadores podemos contratar e onde precisamos mais, mas sabendo do momento que o clube atravessa não se pode pedir muito.De acordo com a imprensa catalã, os blaugranas tem dois alvos principais para as próximas janelas: o atacante Memphis Depay e o zagueiro Eric García. Koeman defendeu que o holandês pode jogar como um nove nato, enquanto afirmou que a chegada do defensor dependia do Manchester City. Ambos terminam seus contratos no final da atual temporada.