Técnico do Barça elogia time, mas diz que rendimento ainda pode melhorar

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Após a boa vitória do Barcelona sobre o Ferencvaros na estreia do time na Liga dos Campeões por 5 a 1, o técnico Ronald Koeman elogiou a postura do grupo dentro de campo, mas acredita que a equipe ainda pode evoluir. O holandês também exaltou a postura dos jovens, como Pedri, autor de um dos gols do triunfo.

- Este time tem margem para melhorar. Temos que trabalhar e melhorar a cada dia, mas vamos ter um grande futuro. Deve-se ter espaço para melhorias e vamos jogar melhor daqui a algumas semanas.O comandante elogiou alguns atletas do elenco, como Pedri e Messi, principal nome do clube e autor de um dos cinco gols e responsável por uma assistência.

- Podemos estar felizes pela evolução dos jogadores. Pedri pode jogar em todas as posições e sempre contribui. Messi ainda está faminto, ele trabalha para ficar em boa forma. Ele marcou de pênalti, deu uma assistência e estou feliz por tê-lo no time. O vejo com uma boa atitude.