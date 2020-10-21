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futebol

Técnico do Barça elogia time, mas diz que rendimento ainda pode melhorar

Ronald Koeman afirma que jogo do Barcelona irá melhorar nas próximas semanas e faz elogios aos jovens do elenco e ao Messi, autor de um gol e uma assistência no último jogo...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 08:54

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 08:54

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Após a boa vitória do Barcelona sobre o Ferencvaros na estreia do time na Liga dos Campeões por 5 a 1, o técnico Ronald Koeman elogiou a postura do grupo dentro de campo, mas acredita que a equipe ainda pode evoluir. O holandês também exaltou a postura dos jovens, como Pedri, autor de um dos gols do triunfo.
- Este time tem margem para melhorar. Temos que trabalhar e melhorar a cada dia, mas vamos ter um grande futuro. Deve-se ter espaço para melhorias e vamos jogar melhor daqui a algumas semanas.O comandante elogiou alguns atletas do elenco, como Pedri e Messi, principal nome do clube e autor de um dos cinco gols e responsável por uma assistência.
- Podemos estar felizes pela evolução dos jogadores. Pedri pode jogar em todas as posições e sempre contribui. Messi ainda está faminto, ele trabalha para ficar em boa forma. Ele marcou de pênalti, deu uma assistência e estou feliz por tê-lo no time. O vejo com uma boa atitude.
O próximo desafio do Barcelona é contra o Real Madrid no próximo sábado no Camp Nou, às 11h (horário de Brasília). Já na semana seguinte, o time de Koeman enfrenta a Juventus, principal adversário nesta fase de grupos da Liga dos Campeões e que também venceu na primeira rodada do torneio.

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