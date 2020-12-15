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futebol

Técnico do Barça elogia Messi por poder bater recorde de gols de Pelé

Messi tem 642 gols com a camisa do Barcelona, enquanto Pelé anotou 643 tentos atuando pelo Santos. Ronald Koeman destaca que argentino é o maior da história do clube...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 10:15

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 10:15

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Ao ser perguntado sobre o fato de Messi poder igualar o recorde de gols de Pelé com a camisa de um único time, o técnico do Barcelona, Ronald Koeman, afirmou que não há ninguém como o argentino para o clube catalão. O holandês revelou que o craque é o número um da história blaugrana.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
- São números impressionantes, não vamos encontrar um jogador que dê tanto a este clube, por isso é o número um. Mais uma vez é incrível tudo o que faz pelo Barça.Após marcar um gol no último final de semana contra o Levante, Messi anotou seu gol de número 642 com a camisa culé. Pelé marcou 643 gols oficiais com a camisa do Santos antes de jogar no Cosmos, dos Estados Unidos, mas o Rei do Futebol está próximo de ter sua marca batida a qualquer momento.

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