Técnico do Barça elogia Messi por poder bater recorde de gols de Pelé

Ao ser perguntado sobre o fato de Messi poder igualar o recorde de gols de Pelé com a camisa de um único time, o técnico do Barcelona, Ronald Koeman, afirmou que não há ninguém como o argentino para o clube catalão. O holandês revelou que o craque é o número um da história blaugrana.

- São números impressionantes, não vamos encontrar um jogador que dê tanto a este clube, por isso é o número um. Mais uma vez é incrível tudo o que faz pelo Barça.Após marcar um gol no último final de semana contra o Levante, Messi anotou seu gol de número 642 com a camisa culé. Pelé marcou 643 gols oficiais com a camisa do Santos antes de jogar no Cosmos, dos Estados Unidos, mas o Rei do Futebol está próximo de ter sua marca batida a qualquer momento.