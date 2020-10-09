Técnico do Barça elogia Ansu Fati e início da equipe no Espanhol

Crédito: Ronald Koeman já comandou o Barcelona em três partidas e está invicto (LLUIS GENE / AFP

Apesar do grande destaque que Ansu Fati vem ganhando neste início de temporada, o técnico Ronald Koeman afirmou que o jovem ainda pode crescer. Em entrevista à “Barça TV”, o holandês também comentou sobre os seus primeiros passos como comandante blaugrana e disse que está satisfeito com o trabalho feito até o momento.

- Seu rendimento é máximo (em relação a Ansu Fati). Estamos falando de um jogador com apenas 17 anos. E se jogou três partidas nesta idade em um alto nível de futebol, é algo muito bom. Também é um garoto que quer aprender. Treina para aprender e melhorar e estamos aqui para ajudá-lo.Koeman já tem três jogos à frente da equipe do Barça e conseguiu duas vitórias e um empate no Campeonato Espanhol. O comandante faz um balanço positivo do início de temporada.

- Vi o time muito bem, principalmente contra o Villarreal e Celta. Se observarmos a partida contra o Sevilla, há detalhes que possamos melhorar. Nos treinamentos, pedimos máxima concentração e intensidade para refletirmos nas partidas. Se treina como se joga. A defesa começa com os atacantes.