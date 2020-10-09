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futebol

Técnico do Barça elogia Ansu Fati e início da equipe no Espanhol

Ronald Koeman disse que está satisfeito com o que viu nos três primeiros jogos, mas que o time ainda pode melhorar. Holandês elogiou novo sistema defensivo da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 09:10

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 09:10

Crédito: Ronald Koeman já comandou o Barcelona em três partidas e está invicto (LLUIS GENE / AFP
Apesar do grande destaque que Ansu Fati vem ganhando neste início de temporada, o técnico Ronald Koeman afirmou que o jovem ainda pode crescer. Em entrevista à “Barça TV”, o holandês também comentou sobre os seus primeiros passos como comandante blaugrana e disse que está satisfeito com o trabalho feito até o momento.
- Seu rendimento é máximo (em relação a Ansu Fati). Estamos falando de um jogador com apenas 17 anos. E se jogou três partidas nesta idade em um alto nível de futebol, é algo muito bom. Também é um garoto que quer aprender. Treina para aprender e melhorar e estamos aqui para ajudá-lo.Koeman já tem três jogos à frente da equipe do Barça e conseguiu duas vitórias e um empate no Campeonato Espanhol. O comandante faz um balanço positivo do início de temporada.
- Vi o time muito bem, principalmente contra o Villarreal e Celta. Se observarmos a partida contra o Sevilla, há detalhes que possamos melhorar. Nos treinamentos, pedimos máxima concentração e intensidade para refletirmos nas partidas. Se treina como se joga. A defesa começa com os atacantes.
O técnico valorizou o sistema defensivo da equipe após só tomar um gol em três duelos disputados e acredita em um bom rendimento culé após a paralisação das competições por conta dos compromissos de atletas com suas seleções nas datas Fifa. Nos próximos três confrontos, o Barcelona encara o Getafe, o Ferencváros, pela Liga dos Campeões, e o Real Madrid.

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