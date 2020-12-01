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futebol

Técnico do Barça diz que quarta é o último descanso de Lionel Messi

Ronald Koeman está poupando argentino da Liga dos Campeões por já estar classificado, mas afirmou que camisa 10 deverá participar de todos os próximos compromissos...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 10:28

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 10:28

Crédito: Messi não entra em campo nesta quarta-feira contra o Ferencvaros (Divulgação Twitter/Barcelona
O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, justificou a ausência de Messi para o duelo contra o Ferencvaros pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira. O comandante holandês afirmou que esta é a última oportunidade para o argentino descansar na temporada, apesar do desejo do camisa 10 em estar dentro de campo.
- Não é normal que descanse, mas com o calendário da atual temporada havia dois momentos em que Messi pudesse descansar: em Kiev e amanhã, porque já estamos classificados. A partida de sábado pelo Espanhol é muito importante e a partir de amanhã não há mais opções para descansar. Ele quer jogar sempre, mas toda vez que tomo uma decisão, falo com os jogadores.Além de um final de temporada muito apertado do Campeonato Espanhol neste mês de dezembro, o Barcelona também terá compromissos contra a Juventus, pela Liga dos Campeões, e a partir de 2021 irá jogar na Supercopa e na Copa do Rei, o que torna o calendário ainda mais denso para a equipe culé.

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